Инсайдер: Apple добавит ещё один цвет iPhone 17 Pro — «жидкое стекло»

По словам инсайдера, в обновление дизайна войдёт не только программное обеспечение, но и аппаратные компоненты.

Setsuna Digital считает, что для Pro-версий линейки iPhone 17 может выйти новый цветовой вариант, который будет связан с дизайном Liquid Glass в iOS 26, и это будет буквально «жидкое стекло». Визуально это будет белый цвет с эффектом «остекления» корпуса, а оттенок будет меняться в зависимости от освещения или прямо падающего на смартфон света.

При этом Setsuna Digital подчеркнул в сообщении, что никогда не видел iPhone с «жидким стеклом», но слышал о нём. Ранее Setsuna Digital делал точные прогнозы о продуктах Apple до их официального выпуска, например, о ремешке Titanium Milanese Loop для Apple Watch Ultra 2 и о жёлтом цвете iPhone 14. Поэтому его информация может оказаться точной.