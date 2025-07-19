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Опубликовано 19 июля 2025, 22:30
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Инсайдер: Apple добавит ещё один цвет iPhone 17 Pro — «жидкое стекло»

Это будет физический дизайн
Портал MacWorld, специализирующийся на экосистеме Apple, рассказал со ссылкой на китайского «информатора» Setsuna Digital о том, что компания полностью погрузилась в разработку своего нового пользовательского интерфейса Liquid Glass, который был представлен на конференции WWDC в прошлом году. И, возможно, Apple планирует расширить концепцию Liquid Glass не только на ПО, но и на физический дизайн iPhone 17 Pro.
Инсайдер: Apple добавит ещё один цвет iPhone 17 Pro — «жидкое стекло»

© MacWorld.com

По словам инсайдера, в обновление дизайна войдёт не только программное обеспечение, но и аппаратные компоненты.

Setsuna Digital считает, что для Pro-версий линейки iPhone 17 может выйти новый цветовой вариант, который будет связан с дизайном Liquid Glass в iOS 26, и это будет буквально «жидкое стекло». Визуально это будет белый цвет с эффектом «остекления» корпуса, а оттенок будет меняться в зависимости от освещения или прямо падающего на смартфон света.

При этом Setsuna Digital подчеркнул в сообщении, что никогда не видел iPhone с «жидким стеклом», но слышал о нём. Ранее Setsuna Digital делал точные прогнозы о продуктах Apple до их официального выпуска, например, о ремешке Titanium Milanese Loop для Apple Watch Ultra 2 и о жёлтом цвете iPhone 14. Поэтому его информация может оказаться точной.