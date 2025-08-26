Инсайдер: Apple каждый год будет выпускать «революционную» модель iPhone

Первым устройством в рамках инициативы станет iPhone 17 Air, который должен выйти уже в сентябре. iPhone 17 Air будет преемником модели iPhone 16 Plus и позиционируется как ультратонкое устройство с минималистичным дизайном. Основные характеристики: наличие одной основной камеры, использование собственного модема Apple С1, уменьшение ёмкости аккумулятора ради «утончённого дизайна» и переход на стандарт eSIM, исключающий необходимость слота для SIM-карты.

В 2026 году Apple представит своё первое складное устройство под кодовым обозначением V68, по некоторой информации эта модель будет называться iPhone Fold. Аппарат будет оснащён четырьмя камерами, в том числе двумя основными модулями, а также сенсорами, расположенными как на внешнем, так и на внутреннем экранах. Устройство будет использовать модем Apple C2 и дисплей In-Cell нового поколения, что направлено на повышение чувствительности сенсорного ввода и минимизацию видимости складки.

К 2027 году Apple планирует разработать «юбилейную модель» iPhone 20, которая подведёт итоги достижений Apple за 20 лет брендированных смартфонов. Согласно информации Гурмана, это устройство будет отличаться кардинально обновлённым внешним видом, включая изогнутый стеклянный корпус и «принципиально новый дизайн», который ознаменует одно из наиболее значительных изменений в истории продуктовой линейки Apple.