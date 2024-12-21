Инсайдер: Apple откажется от продажи iPhone по подписке

Идея заключалась в том, чтобы сделать владение iPhone подобным подписке на приложение с ежемесячной оплатой и обновлением телефона каждый год. Но Apple недавно прекратила эту работу и распустила команду.

Как отмечает инсайдер, это связано с изменениями в подходе компании к платёжным сервисам. Работа над подпиской на аппаратное обеспечение iPhone курировалась группой Apple Pay, которая также закрыла программу «купи сейчас, заплати потом» в начале этого года и направила пользователей к сторонним программам.