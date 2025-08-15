Инсайдер: Apple повысит цены на iPhone 17 Pro, но будет умалчивать о причинах

Согласно инсайдеру, Apple представит iPhone 17 Pro с минимумом встроенной памяти в 256 ГБ, что ничем не отличает новую модель от iPhone 16 Pro. Эксперты ранее ожидали, что цены на iPhone вырастут из-за новых тарифов, и, по последним данным, это действительно произошло. Instant Digital подтвердил эту информацию в соцсети Weibo и отметил, что Apple увеличит объём памяти в iPhone 17 Pro до 256 ГБ, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

AI пишет, что, как и ожидалось, компания должна была поднять цены, объяснив это повышением себестоимости из-за улучшенного ИИ и других преимуществ, но главное, чтобы не обвинять в этом новые налоги. Такое решение было принято после того, как стало известно о планах Amazon повысить налоги на свои товары; компания официально об этом объявила и подверглась критике Трампа.

Ранее Apple таким же образом поднимала цены на iPhone 15 Pro Max относительно предшественника — на $100. На этот раз цена на iPhone 17 Pro в сравнении с 16 Pro с одинаковым объёмом накопителя вырастет на $50 до $1049.