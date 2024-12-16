Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Realme 14 Pro и Realme 14x

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Realme 14 Pro и Realme 14xЭто будут крепкие середнячки
Realme 14 Pro оснастят процессором Snapdragon 7s Gen 3, а также 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Основная камера будет включать три модуля: 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1.56 дюйма, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископ с трехкратным оптическим зумом.
Экран получит закругленные края с четырех сторон, а также оптический сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора не уточняется, но известно, что устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.
Realme 14x, запуск которого намечен на 18 декабря, получит чип Dimensity 6300 5G. Этот смартфон станет первым в Индии устройством с рейтингом защиты IP69 в категории до ₹15 000.
Батарея емкостью 6000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт. Устройство выйдет в красном, золотом и черном цветах.