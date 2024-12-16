Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Realme 14 Pro и Realme 14x

Realme 14 Pro оснастят процессором Snapdragon 7s Gen 3, а также 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Основная камера будет включать три модуля: 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1.56 дюйма, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископ с трехкратным оптическим зумом.

Экран получит закругленные края с четырех сторон, а также оптический сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора не уточняется, но известно, что устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.