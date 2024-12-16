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Опубликовано 16 декабря 2024, 08:31
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Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Realme 14 Pro и Realme 14x

Это будут крепкие середнячки
Realme готовится к выпуску серии 14 Pro и хотя официальные детали остаются в тайне, инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики.
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Realme 14 Pro и Realme 14x
© Gizmochina

Realme 14 Pro оснастят процессором Snapdragon 7s Gen 3, а также 8/12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128, 256 или 512 ГБ. Основная камера будет включать три модуля: 50-мегапиксельный сенсор размером 1/1.56 дюйма, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископ с трехкратным оптическим зумом.

Экран получит закругленные края с четырех сторон, а также оптический сканер отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора не уточняется, но известно, что устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт.

Инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики Realme 14 Pro и Realme 14x
© Gizmochina

Realme 14x, запуск которого намечен на 18 декабря, получит чип Dimensity 6300 5G. Этот смартфон станет первым в Индии устройством с рейтингом защиты IP69 в категории до ₹15 000.

Батарея емкостью 6000 мАч будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт. Устройство выйдет в красном, золотом и черном цветах.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
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