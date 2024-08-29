Инсайдер: Galaxy S25 Ultra будет тоньше iPhone 16 Pro Max и Pixel 9 Pro XL

В соцсети Х Ice Universe написал, что S25 Ultra получит закруглённые углы корпуса и рамку экрана толщиной не более 8 мм. Это при том, что в этом смартфоне установлен аккумулятор на 5000 мАч.

Толщина грядущего iPhone 16 Pro Max составит 8,3 мм, у Pixel 9 Pro XL толщина рамки составляет 8,5 мм, а у актуального Galaxy S24 Ultra — 8,6 мм.

Отмечается, что Pixel 9 Pro XL весит 221 грамм, в то время как вес iPhone может составлять 225 граммов. При этом Galaxy S25 Ultra будет весить меньше 221 грамма. Компания может использовать улучшенный материал Titanium, чтобы ещё больше снизить вес флагмана.

Представлен новый флагманский смартфон от Samsung должен быть в январе или феврале 2025 года. Основные характеристики являются коммерческой тайной вендора.