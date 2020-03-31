Инсайдер испытал камеру Xiaomi Redmi K30 Pro в качестве микроскопа

Инсайдер отметил, что теперь Redmi K30 Pro можно называть микроскопом, с чем сложно не согласиться. Данные снимки стали возможными благодаря четырехмодульной камере, оснащенной датчиками на 64, 20, 13 и 8 Мп. В частности, в данном случае инсайдер, вероятно, воспользовался 8 Мп телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет 50 мм, что позволяет снимать в макро.