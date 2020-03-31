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Инсайдер испытал камеру Xiaomi Redmi K30 Pro в качестве микроскопа
Полученные изображения выглядят впечатляюще
Инсайдер под ником Ice Universe испытал камеру Xiaomi Redmi K30 Pro в качестве микроскопа, опубликовав получившиеся снимки на своей странице в социальной сети Twitter. Стоит признать, что результаты действительно впечатляющие.
Инсайдер отметил, что теперь Redmi K30 Pro можно называть микроскопом, с чем сложно не согласиться. Данные снимки стали возможными благодаря четырехмодульной камере, оснащенной датчиками на 64, 20, 13 и 8 Мп. В частности, в данном случае инсайдер, вероятно, воспользовался 8 Мп телеобъективом, фокусное расстояние которого составляет 50 мм, что позволяет снимать в макро.
Напомним, что Redmi K30 Pro получил Snapdragon 865, а также безрамочный Samsung AMOLED E3 экран. За модификацию на 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти производитель просит 425 долларов или 33,9 тыс рублей.