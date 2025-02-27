Инсайдер: камера Vivo X200 Ultra превзойдёт iPhone по возможностям видеосъёмки

По словам авторов, Vivo в последние годы добилась заметных успехов в этой области, предлагая функции, такие как стабилизация видео, замедленная съёмка, захват видео Dolby Vision и поддержка LOG. Новый телефон Vivo будет оснащён ультраширокоугольной камерой и телефотокамерой с большим размером сенсора и улучшенными возможностями сбора света.

Основная камера будет иметь фокусное расстояние 35 мм. Также отмечается наличие двух специальных чипов, предположительно, для обработки изображений и аккумулятора.

Digital Chat Station ранее утверждал, что телефон будет оснащён основной камерой 50 Мп 1/1,28", ультраширокоугольным объективом 50 Мп 1/1,28" и телеобъективом 200 Мп 1/1,4".

При этом существует вероятность, что модель X200 Ultra не получит широкого распространения, так как не будет продаваться за пределами Китая.