Инсайдер назвал грядущий Samsung Galaxy S25 Ultra «минорным обновлением»

В том числе это значит и то, что Samsung придется искать другие способы продлить время автономной работы.

Ранее ходили слухи, что в Galaxy S24 Ultra дебютирует технология аккумулятора со слоеной структурой. Это не произошло по нераскрытым причинам.

Инсайдер Sawyer Galox утверждает, что Samsung откажется от этого нововведения и в Galaxy S25 Ultra из экономии. Другой инсайдер, PandaFlash, также высказал разочарование характеристиками аккумулятора нового флагмана и призвал покупателей держать ожидания низкими.

Если слух подтвердится, то единственная надежда на увеличение времени автономной работы Galaxy S25 Ultra – это новый чипсет. Сообщается, что Samsung может выпустить часть моделей Galaxy S25 на Exynos 2500 вместо Snapdragon 8 Gen 4.

В серии Galaxy S24 эту стратегию опробовали, но Galaxy S24 Ultra вышел исключительно на Snapdragon 8 Gen 3.

Если Galaxy S25 Ultra получит только Snapdragon 8 Gen 4, то решение сохранить прежнюю технологию аккумулятора оправдано. Чипы Qualcomm с кастомными ядрами Oryon дороже – каждый процессор стоит около $200. Это серьезно ударило бы по прибыли Samsung.