Инсайдер опубликовал фото смартфона Samsung без рамок и кнопок

На снимке видно, что будущая модель имеет отверстия для микрофона и динамика, но нет зарядного порта. Возможно, для зарядки этого и других устройств Samsung начнёт использовать только беспроводную зарядку или альтернативные способы.

Модель имеет дисплей, изогнутый по краям, который полностью покрывает переднюю панель устройства, без каких-либо рамок, вырезов и физических кнопок. По всей видимости, вместо кнопок для регулировки громкости и яркости будет использоваться экран.

Когда этот смартфон может выйти на рынок, неизвестно.