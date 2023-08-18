Инсайдер опубликовал фото смартфона Samsung без рамок и кнопок

20:32, 18 августа 2023
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Инсайдер опубликовал фото смартфона Samsung без рамок и кнопокДля регулирования громкости и яркости будет использоваться экран
Китайский авторитетный инсайдер Ice Universe в соцсети Weibo опубликовал концепт смартфона Samsung All Around Full Screen. Инсайдер сослался на презентацию вендора.
На снимке видно, что будущая модель имеет отверстия для микрофона и динамика, но нет зарядного порта. Возможно, для зарядки этого и других устройств Samsung начнёт использовать только беспроводную зарядку или альтернативные способы.
Модель имеет дисплей, изогнутый по краям, который полностью покрывает переднюю панель устройства, без каких-либо рамок, вырезов и физических кнопок. По всей видимости, вместо кнопок для регулировки громкости и яркости будет использоваться экран.
Когда этот смартфон может выйти на рынок, неизвестно.