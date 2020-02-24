Инсайдер опубликовал характеристики и внешний вид неанонсированного флагмана Sony

Так, согласно утекшим данным, устройство получит 6,5-дюймовый OLED 4K экран с 8 Мп селфи-камерой. Смартфон будет работать на базе Snapdragon 865, а емкость его аккумулятора составит 4000 мАч. Устройство получит трехмодульную основную камеру с датчиками на 12 Мп и трехратным оптическим зумом. Также, по словам инсайдера, Sony Xperia 1 II оснастят игровыми возможностями, в числе которых поддержка технологии Elite Gaming и Game Enhancer и способность напрямую подключаться к джойстику Sony DualShock 4. Также отмечается поддержка 5G и пыле- и влагозащита IP65 или IP68.