Инсайдер опубликовал официальные живые фото Galaxy S25, 25+ и 25 Ultra

Как отмечает портал PhoneArena со ссылкой на Бласса, на фото все три телефона представлены в различных вариантах синего цвета. «Galaxy S25, скорее всего, изображён в цвете Icy Blue, а S25 Plus — в цвете Navy. В то же время Galaxy S25 Ultra выглядит серым, но нам говорят, что именно в таком синем цвете он и будет поставляться. Если верить обширному списку цветов Galaxy S25, то это, скорее всего, Titanium Silver Blue», — отмечает источник.

Бласс также подчеркнул в своём сообщении в соцсети Х, что именно такие изображения этих моделей Galaxy S25 уже демонстрируют в рекламе в некоторых странах.