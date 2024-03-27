Инсайдер подтвердил, что в iOS 18 не будет собственного аналога ChatGPT от Apple

Вместо этого Apple готова лицензировать решения одного из потенциальных партнёров в этом вопросе — Google с её ИИ-системой Gemini или OpenAI с чат-ботом ChatGPT, либо китайской Baidu.

При этом Гурман ожидает, что всё же ИИ будет в центре внимания на мероприятии. По его словам, Apple планирует анонсировать новые функции ИИ, которые «помогут пользователям в повседневной жизни», но ничего конкретного не сказал.