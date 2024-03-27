Инсайдер подтвердил, что в iOS 18 не будет собственного аналога ChatGPT от Apple

Опубликовано 27 марта 2024, 18:00
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Инсайдер подтвердил, что в iOS 18 не будет собственного аналога ChatGPT от AppleНо компания расскажет о некоторых ИИ-функциях
Известный инсайдер, журналист издания Bloomberg Марк Гурман сообщил, что на предстоящем мероприятии WWDC 2024, которое должно пройти с 10 по 14 июня, Apple не представит собственный генеративный ИИ, который должен быть внедрён в голосовой ассистент Siri. Ранее была информация, что Apple готовит ИИ для своего разнообразного ПО, включая iOS 18.
Вместо этого Apple готова лицензировать решения одного из потенциальных партнёров в этом вопросе — Google с её ИИ-системой Gemini или OpenAI с чат-ботом ChatGPT, либо китайской Baidu.
При этом Гурман ожидает, что всё же ИИ будет в центре внимания на мероприятии. По его словам, Apple планирует анонсировать новые функции ИИ, которые «помогут пользователям в повседневной жизни», но ничего конкретного не сказал.