Инсайдер подтвердил рендеры HONOR 500 и 500 Pro: модели получат четыре камеры

HONOR 500 Pro представлен в синем цвете и оборудован системой из четырёх камер, что противоречит предыдущим сообщениям, где упоминалось о трёх камерах с симметричным расположением, но этот инсайдер изначально говорил, что модель получат именно четрые камеры.

По слухам, обе модели будут оснащены аккумуляторами ёмкостью около 8000 мАч, поддерживать быструю зарядку мощностью до 100 Вт и получат 6,5-дюймовым OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Также сообщается, что они защищены от воды и пыли по стандарту IP68/69. Основная камера HONOR 500 будет иметь разрешение 200 Мп. Версия Pro будет включать 64 Мп перископический телеобъектив.