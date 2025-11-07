Телефоны
Опубликовано 07 ноября 2025, 07:50
1 мин.

Инсайдер показал iPhone 18 Air — Apple добавит вторую 48-Мп камеру

А вот это уже интересное изменение
Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о будущем iPhone 18 Air и опубликовал рендер устройства.
Судя по утечке, Apple все же добавит в ультратонкий флагман вторую камеру — основной и ультраширокоугольный модули получат сенсоры по 48 Мп каждый.

Таким образом, компания ответит на критику в адрес iPhone 17 Air, оснащённого лишь одной камерой. При этом общий дизайн блока и корпуса сохранится — акцент сделают на элегантности и минимализме.

Смартфон также получит 6,5-дюймовый экран с высокой частотой обновления и сверхлёгкий корпус. Об аккумуляторе пока ничего не известно, но ожидаются улучшения автономности.

По данным источника, презентация iPhone 18 Air состоится осенью 2026 года. Apple стремится сохранить лидерство в сегменте тонких флагманов, где уже активно конкурируют Motorola X70 Air, Tecno Spark Slim и готовящаяся к выпуску модель Xiaomi Air.

