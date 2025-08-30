Инсайдер показал, как будет складываться трёхскладный Galaxy Z Trifold

Инсайдер показал, как будет складываться трёхскладный Galaxy Z TrifoldОпубликованы внутренние ролики Samsung
© Samsung
В новых анимациях о функциях прошивки One UI 8 на этом устройстве TechHighest показал, как устройство складывается, заряжается по беспроводной сети, как можно заряжать другие вещи с его помощью и как с его помощью можно платить в магазинах. Эти показывают, что даже когда устройство полностью развёрнуто, то может заряжать планшет, другие гаджеты и использоваться для оплаты покупок.
TriFold будет складываться в три раза и будет похож на букву «G», что схоже с концепцией Samsung Flex G. Модель будет иметь большой 10,1" экран, мощный процессор и камеру высокого разрешения. Также возможно, что в One UI 8 появится новый режим для удобной работы с несколькими приложениями одновременно.
Хотя пока неизвестно, сколько будет стоить TriFold, предполагается, что цена будет варьироваться от $3000 до $3500. Подробная информация должна быть раскрыта Samsung на выставке IFA 2025, которая пройдёт 4 сентября.