Телефоны
Опубликовано 30 августа 2025, 21:45
1 мин.

Инсайдер показал, как будет складываться трёхскладный Galaxy Z Trifold

Опубликованы внутренние ролики Samsung
На днях появились слухи, что Samsung улучшила работу своего нового трёхскладного смартфона, который пока представлен как Galaxy Z Trifold. По словам инсайдера TechHighest, модель должна стать удобнее и функциональнее.
Инсайдер показал, как будет складываться трёхскладный Galaxy Z Trifold

© Samsung

В новых анимациях о функциях прошивки One UI 8 на этом устройстве TechHighest показал, как устройство складывается, заряжается по беспроводной сети, как можно заряжать другие вещи с его помощью и как с его помощью можно платить в магазинах. Эти показывают, что даже когда устройство полностью развёрнуто, то может заряжать планшет, другие гаджеты и использоваться для оплаты покупок.

© TechHighest / Х

TriFold будет складываться в три раза и будет похож на букву «G», что схоже с концепцией Samsung Flex G. Модель будет иметь большой 10,1" экран, мощный процессор и камеру высокого разрешения. Также возможно, что в One UI 8 появится новый режим для удобной работы с несколькими приложениями одновременно.

Хотя пока неизвестно, сколько будет стоить TriFold, предполагается, что цена будет варьироваться от $3000 до $3500. Подробная информация должна быть раскрыта Samsung на выставке IFA 2025, которая пройдёт 4 сентября.