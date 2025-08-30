Инсайдер показал, как будет складываться трёхскладный Galaxy Z Trifold

TriFold будет складываться в три раза и будет похож на букву «G», что схоже с концепцией Samsung Flex G. Модель будет иметь большой 10,1" экран, мощный процессор и камеру высокого разрешения. Также возможно, что в One UI 8 появится новый режим для удобной работы с несколькими приложениями одновременно.

Хотя пока неизвестно, сколько будет стоить TriFold, предполагается, что цена будет варьироваться от $3000 до $3500. Подробная информация должна быть раскрыта Samsung на выставке IFA 2025, которая пройдёт 4 сентября.