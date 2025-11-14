Инсайдер показал живые фото отменённого Galaxy S26 Edge: действительно тонкий

Сообщается, что вместо того, чтобы сосредоточиться на модели Edge, Samsung сосредоточилась на трех новых смартфонах: младшей модели Galaxy S26, более крупной версии Galaxy S26 Plus и флагманском Galaxy S26 Ultra. Ожидается, что во всем мире модель Ultra будет оснащаться процессором Snapdragon 8 Elite 5-го поколения. Более дешёвые модели могут получить либо этот чип, либо Exynos 2600, в зависимости от региона. Samsung планирует представить эти новые модели в феврале 2026 года.

Интересно, что iPhone Air 2 тоже, скорее всего, не появится на свет: очевидно, нет спроса на такое устройство независимо от производителя.