Инсайдер «пообещал» в iPhone SE 4 наличие Dynamic Island

По сообщениям портала PhoneArena, несмотря на различные слухи, новое устройство, вероятно, будет сохранять аббревиатуру SE, хотя была информация, что эта модель получит название iPhone 16E. Однако вместо обычной широкой вырезки экрана, как в предыдущих поколениях, iPhone SE 4 получит Dynamic Island.

Бласс отметил, что Apple сделает дизайн смартфона «более современным и привлекательным». Своими словами инсайдер подтвердил, что дизайн iPhone SE будет схожим с iPhone 14, так как Dynamic Island используется в iPhone 14 Pro, и Apple планирует применить эту технологию в более доступной модели.

«Dynamic Island будет менять форму и отображать фоновые процессы, такие как воспроизведение музыки или входящий звонок. iPhone SE 4 обещает стать серьёзным конкурентом на рынке смартфонов среднего класса и может привлечь пользователей, которые ранее предпочитали модели iPhone 16», — отмечает источник.