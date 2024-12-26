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Опубликовано 26 декабря 2024, 07:24
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Инсайдер предсказал массовый анонс недорогих смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme в январе 2025-го

Парад анонсов какой-то
По данным известного инсайдера Digital Chat Station, январь 2025 года обещает быть насыщенным на новинки в сегменте смартфонов среднего класса.
Инсайдер предсказал массовый анонс недорогих смартфонов Xiaomi, Huawei и Realme в январе 2025-го
© Weibo

В ближайшие недели свои новые устройства представят сразу несколько китайских брендов, включая Xiaomi, Huawei и Realme.

Среди ожидаемых моделей:

  • Redmi Turbo 4 на базе MediaTek Dimensity 8400, о котором пока известно только название процессора.
  • iQOO Z9 Turbo Long Battery Life Edition, оснащённый Snapdragon 8s Gen 3.
  • Серия Realme 14 Pro с процессором Snapdragon 7s Gen 3, включая модель Pro+, которая уже продемонстрирована журналистам и вызвала положительные отзывы.
  • Huawei Enjoy 80, построенный на чипе Kirin 7XXX.

Особый интерес вызывает серия Realme 14 Pro: компания уже раскрыла дизайн и дала возможность оценить модель Pro+. Смартфон обещает быть интересным выбором для любителей сочетания стиля и функциональности.

Источник:Weibo
Автор:Булат Кармак
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