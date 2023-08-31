Инсайдер предупредил о возможной задержке выхода флагмана iPhone 15 Pro Max

Инсайдер объяснил, что задержка может быть связана с производственным планом, согласно которому iPhone 15 Pro Max является последним в очереди на выпуск. Кроме того, на производстве столкнулись со значительными проблемами при обработке титана для корпусов, которые получат флагманы. Но отступать от своих планов в Apple не намерены — титан легче и прочнее алюминия.

К тому же, поскольку вендор отказался от твердотельных кнопок регулировки громкости, это также внесло свои коррективы. Ко рассказал, что в процессе также обнаружились проблемы при компоновке блоков аккумулятора, но с ними достаточно быстро справились.