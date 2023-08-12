23:55, 12 августа 2023
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Инсайдер призвал не спешить с покупкой iPhone 15 из-за их «посредственности»Новшества должны быть в iPhone 16
Авторитетный инсайдер URedditor призвал любителей iPhone не покупать девайсы из предстоящей 15-й линейки. По словам инсайдера, iPhone 15 будет посредственным гаджетом без явных преимуществ перед iPhone 14.
URedditor рассказал, что покупать эту модель не стоит, так как все принципиально значимые новшества Apple оставила для будущего iPhone 16.
При этом эксперт отметил, что вендор изначально планировал создать по-настоящему новый и функциональный iPhone 15 Ultra, но потом всё-таки остановился на планах простого обновления линейки, не более.
«Говорю вам прямо — эти смартфоны будут просто посредственными, они не стоят того», — подчеркнул URedditor.