Инсайдер призвал не спешить с покупкой iPhone 15 из-за их «посредственности»

URedditor рассказал, что покупать эту модель не стоит, так как все принципиально значимые новшества Apple оставила для будущего iPhone 16.

При этом эксперт отметил, что вендор изначально планировал создать по-настоящему новый и функциональный iPhone 15 Ultra, но потом всё-таки остановился на планах простого обновления линейки, не более.

«Говорю вам прямо — эти смартфоны будут просто посредственными, они не стоят того», — подчеркнул URedditor.