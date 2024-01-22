Инсайдер протестировал смартфон на неанонсированном Snapdragon 8 Gen 4 и поделился впечатлениями

Пользователь китайского форума Coolapk утверждает, что ему удалось протестировать смартфон с этим чипсетом, и результаты впечатляют.

Snapdragon 8 Gen 4, который еще не был официально анонсирован, является первым чипсетом Qualcomm с пользовательскими ядрами Oryon.

Этот процессор, изготовленный по 3-нанометровому процессу TSMC, предположительно включает в себя два ядра Nuvia Phoenix L и шесть ядер Nuvia Phoenix M, что обеспечивает увеличение производительности на 40% по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3.

По словам инсайдера, смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 4 смог стабильно запускать игру Genshin Impact на 1080p в течение 45 минут, что является впечатляющим результатом для устройства, еще не вышедшего в массовое производство.

Тесты Geekbench показали, что инженерный образец достигает 2070 баллов в одноядерном тесте и около 9100 баллов в многоядерном.

Кроме того, интегрированный в Snapdragon 8 Gen 4 графический процессор Adreno 830 продемонстрировал высокую производительность, превосходя Apple M2 на 10% в тесте 3DMark Wild Life Extreme.