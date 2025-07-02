Инсайдер: пылезащищённость Galaxy Z Fold 7 будет ниже, чем у конкурентов

Опубликовано 02 июля 2025, 12:451 мин.
Инсайдер: пылезащищённость Galaxy Z Fold 7 будет ниже, чем у конкурентовПри том, что устройство соответствует стандарту
Складной Galaxy Z Fold 7 может быть не более пыленепроницаемым, чем Fold 6. Об этом со ссылкой на источники сообщает портал 9to5Google. При этом инсайдеры подтвердили соответствие Galaxy Z Fold 7 стандарту IP48.
© Evan Blass
Но у складных моделей Samsung защита от пыли ниже, чем у конкурентов, хотя телефон и соответствует стандарту IP48. Отмечается, что Samsung повысила класс защиты Fold 6 и Flip 6 до IP48 год назад.
Большинство современных складных устройств защищены от пыли так же хорошо, как и неразборные аналоги. Однако ранние слухи о реальной защите от пыли в Galaxy Z Fold и Flip 7 не подтвердились.