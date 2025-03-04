Инсайдер раскрыл емкость аккумулятора HONOR 400 Pro — нас ждут 7800 мАч

Хотя инсайдер не уточнил название модели, вероятнее всего, речь идет о HONOR 400 Pro.

Ранее сообщалось, что серия HONOR 400 выйдет в двух версиях: с 6.5-дюймовым плоским OLED-дисплеем (1.5K) и с 6.78-дюймовым изогнутым экраном с ультратонкими рамками.

Оба устройства должны работать на Snapdragon 7 Gen 4 (SM7550) и предлагать аккумуляторы емкостью около 7000 мАч. Однако свежая утечка указывает на существенный прирост батареи в одной из моделей.

Официальный анонс HONOR 400 ожидается в мае, а его конкурентами станут Oppo Reno 14 и Vivo S21, которые также выйдут в Китае в это время.