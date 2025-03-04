Инсайдер раскрыл емкость аккумулятора HONOR 400 Pro — нас ждут 7800 мАч

Опубликовано 04 марта 2025, 07:591 мин.
Инсайдер раскрыл емкость аккумулятора HONOR 400 Pro — нас ждут 7800 мАчНеужели новый стандарт для грядущих флагманов?
Новый слив от Digital Chat Station подтвердил, что один из будущих смартфонов HONOR получит аккумулятор на 7800 мАч.
Хотя инсайдер не уточнил название модели, вероятнее всего, речь идет о HONOR 400 Pro.
Ранее сообщалось, что серия HONOR 400 выйдет в двух версиях: с 6.5-дюймовым плоским OLED-дисплеем (1.5K) и с 6.78-дюймовым изогнутым экраном с ультратонкими рамками.
Оба устройства должны работать на Snapdragon 7 Gen 4 (SM7550) и предлагать аккумуляторы емкостью около 7000 мАч. Однако свежая утечка указывает на существенный прирост батареи в одной из моделей.
Официальный анонс HONOR 400 ожидается в мае, а его конкурентами станут Oppo Reno 14 и Vivo S21, которые также выйдут в Китае в это время.