Так, согласно опубликованным инсайдером Digital Chat Station данным, аккумулятор iPhone 13 будет на 9,9% больше, чем у предшественника, а именно составит 3095 мАч. Такая же емкость, по данным информатора, будет и у модели iPhone 13 Pro. В то же время, емкость iPhone 13 mini увеличится на 8%, составив 2406 мАч. Что касается старшей модели, то ей приписывают 4352 мАч, что на 18% больше, чем у предшественника.

Если данные источника верны, то у всех моделей грядущей линейки вырастет автономность, что особенно будет заметно в старшей модели.