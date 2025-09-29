Телефоны
Опубликовано 29 сентября 2025, 07:29
1 мин.

Инсайдер раскрыл Galaxy S26 Ultra — экран с ИИ-защитой и разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5

Еще и толщиной менее 8 мм
Популярный инсайдер Anthony поделился подробными характеристиками будущего флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra.
Инсайдер раскрыл Galaxy S26 Ultra — экран с ИИ-защитой и разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5
© X.com

Смартфон получит кастомную версию чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, работающую на повышенных частотах. Главной изюминкой станет 6,9-дюймовый QHD+ CoE Dynamic AMOLED-дисплей.

Судя по слухам, эта панель будет оснащена новым уровнем защиты от выгорания на базе ИИ-алгоритмов, которые будут равномерно распределять нагрузку на пиксели и динамически подстраивать яркость.

Камера Galaxy S26 Ultra также впечатляет: 200-Мп основной сенсор с диафрагмой f/1.4, 50-Мп сверхширокоугольный модуль, 50-Мп перископ с 5-кратным зумом и 12-Мп телеобъектив с 3-кратным приближением.

Автономность обеспечит батарея на 5000 мАч с поддержкой 60-Вт проводной зарядки — это рекорд для Ultra-серии Samsung. В топовой комплектации аппарат предложит 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Толщина корпуса составит всего 7,9 мм.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Samsung
,
#Samsung Galaxy S26
,
#флагман