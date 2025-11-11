Инсайдер раскрыл HONOR X80 — смартфон с батареей 10 000 мАч и OLED-дисплеем

По данным источника, смартфон оснастят 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, плоской панелью и закруглёнными углами.

В качестве процессора выбрано решение из серии Snapdragon 7, а сама батарея будет иметь номинальную ёмкость 9755 мАч, что подтверждено в базе китайской сертификации 3C.

В отличие от прошлогоднего X70, который поддерживал 80-ваттную проводную и беспроводную зарядку, новый X80, по данным инсайдера, не получит беспроводной зарядки.

Ожидается, что HONOR X80 представят в июле 2026 года. Одновременно компания готовит флагманские модели HONOR 500 / 500 Pro и игровые HONOR GT 2 / GT 2 Pro с чипами Snapdragon 8s Gen 4 и 8 Elite Gen 5.