Инсайдер раскрыл HONOR X80 — смартфон с батареей 10 000 мАч и OLED-дисплеем

Опубликовано 11 ноября 2025, 08:071 мин.
Инсайдер раскрыл HONOR X80 — смартфон с батареей 10 000 мАч и OLED-дисплеемНо выйдет он не раньше 2026 года
Известный информатор Digital Chat Station сообщил, что компания HONOR готовит новый смартфон с рекордной батареей ёмкостью 10 000 мАч. Устройство получит название HONOR X80 и станет преемником модели X70, представленной летом 2025 года.
По данным источника, смартфон оснастят 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, плоской панелью и закруглёнными углами.
В качестве процессора выбрано решение из серии Snapdragon 7, а сама батарея будет иметь номинальную ёмкость 9755 мАч, что подтверждено в базе китайской сертификации 3C.
В отличие от прошлогоднего X70, который поддерживал 80-ваттную проводную и беспроводную зарядку, новый X80, по данным инсайдера, не получит беспроводной зарядки.
Ожидается, что HONOR X80 представят в июле 2026 года. Одновременно компания готовит флагманские модели HONOR 500 / 500 Pro и игровые HONOR GT 2 / GT 2 Pro с чипами Snapdragon 8s Gen 4 и 8 Elite Gen 5.