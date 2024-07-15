Инсайдер раскрыл камеры iPhone 17 Pro Max за полтора года до анонса

Он сообщил, что ключевым изменением станет новый сенсор на 48 Мп с размером 1/2.6 дюйма, заменяющий текущий сенсор на 12 МП с размером 1/3.1 дюйма, используемый в iPhone 16 Pro.

Ожидается, что в 2025 году и iPhone 16 Pro, и iPhone 16 Pro Max получат телеобъективы с технологией Tetraprism (а не только модель Pro Max, как в серии iPhone 15).

Это означает, что обе модели iPhone 16 Pro будут иметь не менее 5-кратного оптического зума и 25-кратного цифрового зума.

Куо пока не уверен, будет ли улучшенная камера Tetraprism эксклюзивной для iPhone 17 Pro Max. Если это так, то обе модели iPhone 18 Pro получат её в 2026 году. Для новой камеры Tetraprism потребуется совершенно новый дизайн призм, чтобы уменьшить высоту камеры.