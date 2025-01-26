Инсайдер раскрыл характеристики чипсета Exynos 2500 от Samsung

Согласно утечке, Exynos 2500 получит 10 ядер в конфигурации 1+2+5+2, где одно ядро — Cortex-X925 с тактовой частотой 3,3 ГГц , предназначенное для пиковой производительности, два ядра Cortex-A725 с частотой 2,75 ГГц — для задач с высокой нагрузкой, пять ядер Cortex-A725 с частотой 2,36 ГГц — для балансировки производительности и энергопотребления чипа, а также два ядра Cortex-A520 с частотой 1,8 ГГц — для эффективной работы при выполнении задач с невысокой нагрузкой.

Чипсет также получит графический процессор Xclipse 950 на базе архитектуры AMD RDNA3.5, частота процессора составит 1,3 ГГц. Этот GPU имеет восемь собственных процессоров Work Group Processors (WGP).

Касательно «раскладушки» Galaxy Z Flip 7, модель получит 16-битную четырёхканальную память LPDDR5X со скоростью 9,6 Гбит/с, что обеспечит сверхбыструю скорость доступа к данным для повышения скорости и эффективности загрузки приложений и многозадачности.