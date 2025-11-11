Инсайдер раскрыл характеристики Galaxy S26+, который выйдет вместо Galaxy S26 Edge

Ожидается, что Galaxy S26+ будет оснащён 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED 2X, размещённым в корпусе размером 158,4 x 75,7 x 7,35 мм. Устройство будет иметь плоскую боковую рамку с едва заметными изгибами и кнопки, расположенные справа. Камера будет состоять из трёх датчиков, расположенных вертикально в форме овала.

Согласно ранним сообщениям, телефон будет доступен в двух версиях, в зависимости от региона выпуска: одна будет оснащена чипосетм Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, другая — Samsung Exynos 2600. Скорее всего, устройство будет оснащено 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Модель будет работать под управлением Android 16 с фирменным интерфейсом Samsung One UI 8.5.

Ёмкость аккумулятора составит 4900 мАч, устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную магнитную зарядку Qi2.

Среди дополнительных функций — пылевлагозащита по стандарту IP68, ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Презентация серии Samsung Galaxy S26 запланирована на февраль 2026 года, хотя по некоторым данным — на март.