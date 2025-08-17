Инсайдер раскрыл характеристики модели Galaxy S26 Pro

Технические характеристики Galaxy S26 Pro включают 6,27" дисплей и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч. Это на 300 мАч больше, чем у предшествующей модели Galaxy S25, ёмкость аккумулятора которой составляла 4000 мАч.

Однако название Pro говорит не о некой принципиально новой модели, а о том, что это будет базовая модель Galaxy S26 вместо которой как раз и выйдет версия Pro, которая ранее не входила в линейки Samsung. Также есть вероятность, что Samsung планирует оснастить Galaxy S26 Pro новым сенсором в основном модуле камеры, однако конкретные детали пока не разглашаются.

Digital Chat Station раньше об этом говорил и снова подтвердил, что в новой серии будут представлены Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge (вместо модели Plus) и Galaxy S26 Ultra (вместо модели Ultra). Но пока неизвестно, как изменение позиционирования повлияет на стоимость и другие параметры базовой модели.