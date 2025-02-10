Инсайдер раскрыл подробности Pro-версии смартфона Xiaomi Redmi Turbo 4

По его словам, устройство получит чип Snapdragon 8s Elite (SM8735) — новый процессор Qualcomm, который выйдет во II квартале 2025 года. Этот чип позиционируется между Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 3, обещая достойную производительность в многопоточных задачах.

Одним из главных апгрейдов станет батарея на 7410 мАч (типичное значение — 7500 мАч), что сделает Turbo 4 Pro рекордсменом среди смартфонов Redmi среднего сегмента. Ожидается поддержка 90-ваттной зарядки.

По слухам, устройство также получит 6.67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и встроенным оптическим сканером отпечатков.

В основной камере установят 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, а в дополнительной — 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Корпус, вероятно, будет выполнен из металла и защищен по стандарту IP68.

Инсайдеры также предполагают, что Poco F7, который выйдет во II квартале, окажется слегка измененной версией Turbo 4 Pro для глобального рынка.