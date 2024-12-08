Инсайдер раскрыл срок выхода первого смартфона Samsung с тройным складыванием

Ранее в Сети всплывали слухи о том, что Samsung намерена выпустить такой смартфон в 2025, однако ни один инсайд не подтвердился. По словам Янга, тройной складной смартфон Samsung планирует выпустить не ранее 2026 года.

Портал Notebookcheck, комментируя слова Янга, отметил что проект Samsung по созданию нового складного форм-фактора не будет готов к обновлению аппаратной части в 2025 году.

По части складных смартфонов Samsung начала отставать от Huawei, более того, продажи таких гаджетов не оправдали ожиданий ни аналитиков, ни самой Samsung.