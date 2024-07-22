Инсайдер рассекретил характеристики и цену всех iPhone 17. В том числе и сверхтонкого iPhone 17 Slim

Стандартные модели iPhone 17 и 17 Pro получат экраны размером 6.27 дюйма, а Slim и Pro Max — 6.65 и 6.86 дюйма соответственно. Все модели будут поддерживать частоту обновления 120 Гц ProMotion и технологию LTPO. Дизайн с Dynamic Island сохранится.

Pro-модели получат тройную камеру на 48 Мп, включая основные, телеобъектив и ультраширокие линзы, а также датчик времени полета. Базовые модели, скорее всего, получат двойную камеру.

iPhone 17 и 17 Slim будут работать на чипе A19 Bionic, а Pro-модели получат более мощный A19 Pro. Все модели будут использовать модем Qualcomm Snapdragon.

Цены: iPhone 17 — от $799, iPhone 17 Slim — $1299, iPhone 17 Pro и Pro Max — $1099 и $1199 соответственно. Ожидается, что iPhone 17 выйдет в сентябре 2025 года.