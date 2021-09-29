Новый смартфон Xiaomi на флагманском процессоре рассекречен до премьеры

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Новый смартфон Xiaomi на флагманском процессоре рассекречен до премьерыXiaomi Psyche
Нескольким ранее китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон новой серии Xiaomi Civi. Как выяснилось, в этом году компания выпустит еще одну новинку со странным названием Psyche.
Об этом рассказал проверенный инсайдер Digital Chat Station. Так, по его словам, неанонсированный смартфон Xiaomi 2112123AC под кодовым названием Psyche уже прошел этап сертификации.
Подробностей о грядущей новинке известно не много, однако источник раскрыл процессор устройства. Им, по словам инсайдера, окажется флагманский Qualcomm Snapdragon 870. Аппарату приписывают быстрый экран, поддержку технологии быстрой зарядки и модули камеры с высоким разрешением.
Предполагается, что стоимость Xiaomi Psyche окажется на уровне Xiaomi Mi 10S, поскольку модель также получила процессор Snapdragon 870.