Новый смартфон Xiaomi на флагманском процессоре рассекречен до премьеры

Об этом рассказал проверенный инсайдер Digital Chat Station. Так, по его словам, неанонсированный смартфон Xiaomi 2112123AC под кодовым названием Psyche уже прошел этап сертификации.

Подробностей о грядущей новинке известно не много, однако источник раскрыл процессор устройства. Им, по словам инсайдера, окажется флагманский Qualcomm Snapdragon 870. Аппарату приписывают быстрый экран, поддержку технологии быстрой зарядки и модули камеры с высоким разрешением.

Предполагается, что стоимость Xiaomi Psyche окажется на уровне Xiaomi Mi 10S, поскольку модель также получила процессор Snapdragon 870.