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Опубликовано 02 мая 2024, 07:41
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Инсайдер рассказал, будет ли среднебюджетный Google Pixel 8a стоит дороже предшественника

Ждем анонса в мае
Согласно последним утечкам от надёжного инсайдера OnLeaks, цена на среднебюджетный смартфон Google Pixel 8a не превысит стоимость его предшественника, несмотря на значительные технические улучшения.
Инсайдер рассказал, будет ли среднебюджетный Google Pixel 8a стоит дороже предшественника
© CNET

Источник подтвердил, что новинка сохранит ценник предыдущей модели, что стало приятным сюрпризом для потенциальных покупателей.

Google Pixel 8a обещает стать значительным шагом вперёд по сравнению с Pixel 7a благодаря ряду технологических новшеств. Среди них — OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, новейший процессор Tensor G3, который также используется в флагманской модели Pixel 8, а также увеличенный аккумулятор на 4500 мАч.

Кроме того, устройство получит поддержку усовершенствованных функций на базе ИИ, что должно улучшить пользовательский опыт в различных сценариях использования.

По данным OnLeaks, версия смартфона с накопителем на 128 ГБ будет стоить $499, а модель на 256 ГБ — $559.

Премьера Google Pixel 8a намечена на май, в рамках Google I/O 2024.

Источник:CNET
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Google Pixel
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#Google