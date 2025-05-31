Инсайдер рассказал, что Apple увеличит дисплей iPhone 17

Янг отметил, что речь идёт о базовой версии в линейке iPhone 17, которая будет оснащена дисплеем размером 6,3", что приблизит его к iPhone 17 Pro. Инсайдер подтвердил и более ранние слухи, что Apple отказывается от модели Plus в пользу тонкого iPhone 17 Air.

По словам Янга, ожидается, что стандартный iPhone 17 получит функции моделей Pro, но частота обновления экрана может остаться на уровне 60 герц, однако инсайдер всё же подчеркнул, что, скорее всего, базовая версия, как и Pro-версия, также получит переднюю панель Pro Motion с обновлением экрана 120 Гц, более высокой яркостью и поддержкой всегда включённого дисплея Always-On — функцию, которая позволяет отображать на дисплее наиболее важную информацию, даже если телефон находится в спящем режиме.

По мнению обозревателей портала The Mac Observer, эти изменения могут сделать младший iPhone 17 более привлекательным для пользователей, предлагая премиальные функции без высокой цены.