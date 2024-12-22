Инсайдер рассказал, что минимум ОЗУ во флагманах Samsung составит 12 ГБ

Опубликовано 22 декабря 2024, 00:001 мин.
Инсайдер рассказал, что минимум ОЗУ во флагманах Samsung составит 12 ГБВ силу развития ИИ
Известный инсайдер Абишек Ядав сообщил, что Samsung отказывается от ОЗУ на 8 ГБ в флагманских моделях. Инсайдер объяснил это внедрением ИИ.
© Samsung / Sammy Fans
По словам Ядава, флагманская серия S25 — Galaxy S25, Galaxy S25 Plus и Galaxy S25 Ultra — будет оснащена минимальным объёмом оперативной памяти в 12 ГБ. Инсайдер уверен, что это связано с развитием ИИ. В таких смартфонах будут использоваться языковые модели, которые будут работать непосредственно на устройстве, что потребует значительных ресурсов, в том числе соответствующую конфигурацию ОЗУ.
И тенденция такова, что, вероятнее всего, увеличение оперативной памяти затронет все бренды.
Источник:Notebookcheck
Автор:Андрей Кадуков