Инсайдер рассказал, как Apple может улучшить автономность iPhone 17 Pro и Pro Max

Как отмечает портал Phonearena, печатные платы новинок 2025 года могут быть изготовлены из меди со смолистым покрытием Resin Coated Copper (RCC), благодаря которому платы станут тоньше и их можно будет сверлить ввиду отсутствия волокнистости. За счёт утончения «материнки» можно будет увеличить физическую ёмкость аккумулятора, что положительно скажется на продолжительности автономной работы iPhone 17 Pro и других флагманских моделей.

Но произойдёт ли это, остаётся под вопросом: Apple не спешит вносить такие изменения, потому что RCC — крайне хрупкий материал и сначала должен пройти тесты на падение. И если основной поставщик RCC, компания Ajinomoto, сможет увеличить ударопрочность покрытия и материал пройдёт проверку на падение к третьему кварталу 2025 года, тогда можно говорить о новшествах. Но произойдёт ли это, неизвестно.