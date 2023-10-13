Инсайдер рассказал, как Apple может улучшить автономность iPhone 17 Pro и Pro Max

Инсайдер рассказал, как Apple может улучшить автономность iPhone 17 Pro и Pro MaxЕсли изменит материнскую плату
Аналитик Минг-Чи Куо рассказал о возможных изменениях в материнской плате iPhone 17 Pro, Pro Max и Ultra. Apple может внести в материнскую плату изменения, которые повлекут увеличение времени автономной работы флагманов.
Как отмечает портал Phonearena, печатные платы новинок 2025 года могут быть изготовлены из меди со смолистым покрытием Resin Coated Copper (RCC), благодаря которому платы станут тоньше и их можно будет сверлить ввиду отсутствия волокнистости. За счёт утончения «материнки» можно будет увеличить физическую ёмкость аккумулятора, что положительно скажется на продолжительности автономной работы iPhone 17 Pro и других флагманских моделей.
Но произойдёт ли это, остаётся под вопросом: Apple не спешит вносить такие изменения, потому что RCC — крайне хрупкий материал и сначала должен пройти тесты на падение. И если основной поставщик RCC, компания Ajinomoto, сможет увеличить ударопрочность покрытия и материал пройдёт проверку на падение к третьему кварталу 2025 года, тогда можно говорить о новшествах. Но произойдёт ли это, неизвестно.