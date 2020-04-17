Инсайдер рассказал, какие компании могут выпустить первый смартфон с 192 Мп камерой

Так, популярный интернет-инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал скриншот, на котором видно, что разрешение 192 Мп фотографии составляет рекордные на сегодня 16000 х 12000 пикселей. Помимо этого он рассказал, что первый смартфон, который будет иметь столь впечатляющий модуль основной камеры, будет выпущен либо компанией Oppo, либо компанией Realme. Об этом можно было догадаться хотя бы потому, что в смартфонах обеих компаний используется одна и та же оболочка — ColorOS.