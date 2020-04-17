Инсайдер рассказал, какие компании могут выпустить первый смартфон с 192 Мп камерой
Так, популярный интернет-инсайдер Судханшу Амбхоре опубликовал скриншот, на котором видно, что разрешение 192 Мп фотографии составляет рекордные на сегодня 16000 х 12000 пикселей. Помимо этого он рассказал, что первый смартфон, который будет иметь столь впечатляющий модуль основной камеры, будет выпущен либо компанией Oppo, либо компанией Realme. Об этом можно было догадаться хотя бы потому, что в смартфонах обеих компаний используется одна и та же оболочка — ColorOS.
Что еще более интересно, вполне вероятно, что первый смартфон, обладающий камерой на 192 Мп не обязательно должен быть флагманом: поддержка данного разрешения заложена во многие недорогие процессоры, такие как Snapdragon 670, Snapdragon 675, Snapdragon 710 и Snapdragon 765/765G.