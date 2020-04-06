Инсайдер рассказал, какой аккумулятор можно ожидать в флагманском Xiaomi Poco F2

Так, по его словам, грядущий флагман китайского гиганта оснастят энергоемким аккумулятором. Его емкость, согласно опубликованным инсайдером данным, составит как минимум 4700 мАч, а то и все 5000 мАч. Это, к слову, может означать, что устройство сможет автономно работать порядка 24 часов.

Напомним, что нескольким ранее глава Poco India Манмохан заявил, что ожидать от грядущего Poco F2 бюджетности - не стоит. Отметим, что ранее в сети был опубликован график выхода смартфонов китайского гиганта Xiaomi, а также брендов, которые ему принадлежит. Полагаясь на него, смартфоны Poco F2 и Poco F2 Pro будут выпущены лишь осенью текущего года, а если конкретнее, то в сентябре.