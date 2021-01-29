Инсайдер рассказал, когда Samsung анонсирует свой новый складной смартфон Galaxy Z Fold 3

Так, согласно данным источников, ждать анонса Samsung Galaxy Z Fold 3 стоит в этом году, а если конкретнее - с мая по июль. Также инсайдерам удалось ознакомиться с информацией и об особенностях грядущей новинки, которой они поделились с пользователями сети.

Сообщается, что складной смартфон будет тоньше предшественника и получит усовершенствованный шарнирный механизм. Предполагается, что на 0,1 дюйм вырастет диагональ основного экрана, тогда как на 0,2 дюйма станет больше вспомогательный. Помимо прочего аппарату приписывают подэкранную селфи-камеру.