Инсайдер рассказал о новом флагмане Xiaomi с 18 ГБ оперативной памяти
Сообщается, что источником данных является не обычный пользователь сети, а сотрудник российского офиса Xiaomi, который, как он сам отметил, получил в пользование Xiaomi Otix Phone Pro для проведения тестирования. Так, стало известно, что грядущий флагман работает на базе новой оболочки taleUI ROM, которая, как сообщается, имеет расширенное количество настроек, в отличии от той же MIUI.
Инсайдер отметил, что сердцем тестового образца Xiaomi Otix Phone Pro выступил процессор Snapdragon 865. Что касается других технических характеристик, то известно, что новинка получила AMOLED дисплей с разрешением QHD+ , и что самое интересное, целых 18 ГБ оперативной памяти. Предполагается, что Xiaomi официально представит Xiaomi Otix Phone Pro уже во второй половине текущего года.