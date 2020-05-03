Инсайдер рассказал о новом флагмане Xiaomi с 18 ГБ оперативной памяти

Сообщается, что источником данных является не обычный пользователь сети, а сотрудник российского офиса Xiaomi, который, как он сам отметил, получил в пользование Xiaomi Otix Phone Pro для проведения тестирования. Так, стало известно, что грядущий флагман работает на базе новой оболочки taleUI ROM, которая, как сообщается, имеет расширенное количество настроек, в отличии от той же MIUI.