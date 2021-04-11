Инсайдер рассказал о первом смартфоне Xiaomi с подэкранной камерой

Так, пользователь сообщил о том, что уверен в том, что Xiaomi Mi Mix 4 получит встроенную под экран селфи-камеру на 100%. Кроме того, несколько ранее он делился рендером грядущей новинки, на котором не видно фронтальной камеры. В то же время, это может означать и то, что смартфон оснастят выезжающей камерой.

Инсайдер же утверждает, что именно Xiaomi Mi Mix 4 окажется первым смартфоном китайского гиганта с подэкранной камерой. Также он отметил, что вероятнее всего эта модель получит и изогнутый экран. Приписывает он также устройству наличие некоторых технологий, однако о чем именно идет речь — неизвестно.