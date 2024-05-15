Инсайдер рассказал о тестировании Samsung прототипа Galaxy S25 с тремя камерами

Если будет принят этот концепт, должны остаться основная и сверхширокополосная камеры, а также один перископический телеобъектив. Все камеры должны сохранить 50 Мп сенсор и 5-кратное разрешение. При этом сенсор сможет улавливать большее количество света, возможно, с большей диафрагмой.

В Galaxy S25 Ultra будет использоваться перископ большего размера, чем в текущей линейке. Вероятно, это позволит улучшить детализацию увеличенных снимков. Однако наиболее заметное изменение — добавление переменного увеличения, существенно влияющего на качество изображений при увеличенных снимках.