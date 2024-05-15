Инсайдер рассказал о тестировании Samsung прототипа Galaxy S25 с тремя камерами

Опубликовано 15 мая 2024, 14:15
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Инсайдер рассказал о тестировании Samsung прототипа Galaxy S25 с тремя камерамиКамеры останутся прежними
Инсайдер под ником isaques81 сообщил, что Samsung рассматривает несколько вариантов дизайна будущих смартфонов Galaxy S25 Ultra. На данный момент вендор тестирует прототип смартфона с тремя камерами вместо привычных 4-х.
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Если будет принят этот концепт, должны остаться основная и сверхширокополосная камеры, а также один перископический телеобъектив. Все камеры должны сохранить 50 Мп сенсор и 5-кратное разрешение. При этом сенсор сможет улавливать большее количество света, возможно, с большей диафрагмой.
В Galaxy S25 Ultra будет использоваться перископ большего размера, чем в текущей линейке. Вероятно, это позволит улучшить детализацию увеличенных снимков. Однако наиболее заметное изменение — добавление переменного увеличения, существенно влияющего на качество изображений при увеличенных снимках.