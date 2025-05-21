Инсайдер рассказал о тонком Android-смартфоне — конкуренте Galaxy S25 Edge

Опубликовано 21 мая 2025, 00:001 мин.
Инсайдер рассказал о тонком Android-смартфоне — конкуренте Galaxy S25 EdgeЭто будет более доступная модель
Компания Infinix собирается выпустить бюджетный ультратонкий смартфон HOT 60 Pro+ с толщиной корпуса 5,95 мм. Об этом рассказал известный китайский инсайдер Universe Ice.
© UniverseIce / X
По словам инсайдера, в соцсетях появилась правдивая информация о телефоне, подкреплённая фотографиями. Судя по изображениям, устройство будет оснащено как минимум тремя камерами и будет стоить дешевле, чем Samsung Galaxy S25 Edge, позиционируясь в сегменте среднего класса.
HOT 60 Pro+ будет тоньше, чем текущие версии iPhone, но немного толще Galaxy S25 Edge. В настоящее время смартфон находится в серийном производстве, однако конкретные технические детали пока не раскрываются. По информации Universe Ice, официальный релиз Infinix HOT 60 Pro+ «не за горами».
Источник:Газета.Ru
Автор:Андрей Кадуков