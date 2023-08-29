Инсайдер рассказал, почему iPhone 15 Pro Max станет самой популярной моделью в линейке

Инсайдер рассказал, почему iPhone 15 Pro Max станет самой популярной моделью в линейкеЗвучит он достаточно убедительно
Специалисты и аналитики уже вовсю обсуждают предстоящий анонс iPhone 15. Однако особое внимание привлекает модель iPhone 15 Pro Max. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, именно эта модель станет хитом продаж.
По последним утечкам, iPhone 15 Pro Max будет единственной моделью в линейке с перископической линзой, что значительно улучшит оптический зум камеры. Эта функция давно ожидалась пользователями iPhone, особенно профессиональными фотографами.
Куо утверждает, что iPhone 15 Pro Max будет составлять от 35% до 40% всех поставок в серии iPhone 15. Это говорит о том, что Apple делает ставку на более дорогую модель. Ожидается, что к концу года её поставки увеличатся на 10% по сравнению с iPhone 14 Pro Max.
Не исключено, что стоимость новой модели увеличится на $200. Причиной может стать высокая стоимость перископической линзы, которая в четыре раза дороже обычных линз. Тем не менее, аналитик подтвердил слухи о том, что перископическая линза появится и в младшей модели iPhone 16 Pro в следующем году.