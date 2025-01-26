Инсайдер: размер Dynamic Island не изменится ни в одной модели iPhone 17

Опубликовано 26 января 2025, 17:151 мин.
Инсайдер: размер Dynamic Island не изменится ни в одной модели iPhone 17Этот инсайдер опроверг предыдущие сообщения
В четвёртом квартале 2024 года появились слухи о возможном уменьшении размера выреза Dynamic Island по крайней мере у одной модели серии iPhone 17. В одном из своих сообщений аналитик Haitong International Securities Джефф Пу заявил, что это изменение будет доступно только для модели iPhone 17 Pro Max.
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Однако сейчас, аналитик Apple и известный точными утечками инсайдер Минг-Чи Куо сообщил, что у вендора «нет планов по изменению размера Dynamic Island на любых моделях iPhone 17». В своём твите Куо отметил, что ожидает, что размер Dynamic Island останется прежним в серии iPhone 17. По его словам, это точно и для второго полугодия 2025 года.
Как правило, этот инсайдер не ошибается, и, вероятно, изменений в размере выреза не произойдёт.