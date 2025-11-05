Инсайдер: Samsung вернёт более острые углы корпуса в Galaxy S26 Ultra

Опубликовано 05 ноября 2025, 21:281 мин.
Инсайдер: Samsung вернёт более острые углы корпуса в Galaxy S26 UltraВидимо, вернётся квадратный дизайн
Согласно свежим утечкам, флагман Samsung Galaxy S26 Ultra получит более округлый дизайн, что подтверждается новыми рендерами. По сути, речь идёт не о новом дизайне, а о старых концептах в каком-то смысле: последняя модель, в которой применялся квадратный дизайн, была Galaxy S21 Ultra.
© OnLeaks / Androidheadlines
Как сообщается, радиус изгиба корпуса Galaxy S26 Ultra будет больше, чем у предшественника, S25 Ultra, и более выраженным, чем у конкурентов, таких как iPhone 17 Pro Max. По словам обозревателей Android Police, это улучшит эргономику и сделает телефон более удобным для ношения в кармане, особенно для моделей большого размера. В то же время, базовая модель, S26, будет иметь менее закругленные края, что соответствует компактным размерам.
Вероятно, линейка S26 дебютирует в конце февраля 2026 года, почти на два месяца позже релиза S25, представленного в январе текущего года.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков