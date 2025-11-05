Инсайдер: Samsung вернёт более острые углы корпуса в Galaxy S26 Ultra

Как сообщается, радиус изгиба корпуса Galaxy S26 Ultra будет больше, чем у предшественника, S25 Ultra, и более выраженным, чем у конкурентов, таких как iPhone 17 Pro Max. По словам обозревателей Android Police, это улучшит эргономику и сделает телефон более удобным для ношения в кармане, особенно для моделей большого размера. В то же время, базовая модель, S26, будет иметь менее закругленные края, что соответствует компактным размерам.