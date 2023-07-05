Инсайдер слил главные особенности нового складного смартфона Huawei

Согласно недавним утечкам, новинка будет представлена уже в конце 2023 года вместе с серией Huawei Mate 60.

Одной из ключевых особенностей свежего складного девайса станет поддержка высокочастотной ШИМ-подсветки для внутреннего складного дисплея, что обеспечит комфортное использование в условиях низкой освещенности.

Тонкий и лёгкий дизайн будут сочетаться с большим экраном, хотя точные размеры пока неизвестны.

Смартфону приписывают батарею на 4520 мАч, разделённую на две части — 1250 мАч и 3170 мАч. Вместе с тем ожидается поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.

Информация о камерах устройства пока отсутствует, но ожидается, что они будут представлены в ближайшее время.